В Раменском колледже наградили победителей областного чемпионата «Профессионалы»

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.
Торжественное мероприятие, посвящённое закрытию регионального этапа чемпионатного движения профессионального мастерства «Профессионалы-2025», состоялось в Раменском колледже, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В число приглашённых гостей вошли представители ведущих предприятий Раменского, в том числе, трёх предприятий госкорпорации Ростех — АО «Инерциальные технологии Технокомплекса», Раменского приборостроительного завода и Раменского приборостроительного конструкторского бюро», а также ООО «ЭмБиТех» и др.», — говорится в сообщении.Советник гендиректора Раменского конструкторского бюро Александр Бобошин вручил награды победителям и призёрам и пожелал удачи на предстоящем национальном этапе чемпионата.
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