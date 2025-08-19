В Подмосковье отремонтировали около 300 дорог к образовательным учреждениям

19 августа 2025, 13:30

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Почти 300 дорог, ведущих к образовательным учреждениям, отремонтировали в Московской области перед началом учебного года. Их общая протяжённость составила около 390 километров. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.





Ремонт 98 участков региональных дорог выполнили в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Кроме того, в порядок привели 188 участков муниципальных дорог.





«Наша задача — сделать так, чтобы дети могли спокойно добираться до школы и обратно, а родители за них не переживали. Для этого к 1 сентября мы отремонтировали около 300 дорог, ведущих к детским садам, школам, гимназиям, лицеям, колледжам и техникумам. Там, где необходимо, поменяли асфальт, обновили разметку на пешеходных переходах, установили ограждения и искусственные неровности, отремонтировали дорожные знаки. Внимание также уделили состоянию тротуаров, светофоров и наружному освещению», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.