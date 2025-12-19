В ГАИ Подмосковья раскрыли данные о выживаемости пристёгнутых водителей и пассажиров

В ГАИ Подмосковья раскрыли данные о выживаемости пристёгнутых водителей и пассажировПричины, по которым водители и пассажиры не пристёгиваются в автомобилях, – в основном ими же придуманные заблуждения. Они касаются неэффективности использования ремней безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Московской области со ссылкой на результаты опросов.
Согласно статистике, ремни безопасности уменьшают риск гибели и тяжёлых травм при фронтальном столкновении в 2-2,5 раза, при боковом – в 1,8 раза, а при опрокидывании автомобиля – в пять раз.
«Во время и после удара необходимо, чтобы тело человека было зафиксировано на месте. При этом неважно, сидит ли он на переднем сидении. В противном случае он может, неконтролируемо перемещаясь по салону, нанести себе и другим непоправимый вред», – рассказали в ГАИ.
Вероятность гибели сидящего спереди пассажира во время аварии увеличивается в пять раз, если пассажиры сзади не пристёгнуты. Это показал анализ более 100 000 ДТП. 80% передних пассажиров могли бы выжить в случае, если бы задние были пристёгнуты.
«Эффективность ремней безопасности доказана десятилетиями. Согласно исследованиям, использование этого средства пассивной безопасности почти на 50% снижает вероятность гибели водителей и пассажиров на передних сидениях и на 25% – для пассажиров на задних сидениях машин», – отметили в подмосковной ГАИ.
По данным ведомства, за 11 месяцев уходящего года на автодорогах Московской области зарегистрировали 3395 ДТП с пострадавшими. В этих авариях 649 человек погибли и 3646 пострадали.
В 82 дорожных авариях сопутствующими нарушениями стало неиспользование ремней безопасности водителями и пассажирами. В этих происшествиях 42 человека погибли и 119 получили травмы.
За этот период сотрудники Госавтоинспекции Московской области выявили без малого 103 000 фактов, когда транспортными средствами управляли водители, не пристёгнутые ремнями безопасности, либо они перевозили не пристёгнутых пассажиров. Ещё свыше миллиона аналогичных нарушений отметили комплексы автоматизированной фиксации.