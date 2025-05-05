В ГАИ предупредили о возвращении в Подмосковье заморозков и мокрого снега

Видео: пресс-служба ГАИ МО
В некоторые районы Подмосковья вечером в понедельник вернутся мокрый снег и заморозки. Об этом предупредили в пресс-службе Госавтоинспекции Московской области.
«Сегодня с 21 часа до утра на территории региона возможен снегопад и ветер до 15 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -1…+2°C», – уточнили в ведомстве. Там попросили водителей соблюдать правила дорожного движения и выстраивать маршруты с учётом погодных условий.Ранее, в ночь на 2 мая, на Подмосковье обрушились аномальный снегопад и сильный ветер.
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Лора Луганская