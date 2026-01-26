В гараже в Сергиевом Посаде нашли нарколабораторию

26 января 2026, 17:16

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Лабораторию по производству наркотиков обнаружили полицейские в одном из боксов в гаражно-строительном кооперативе в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Найти лабораторию помог председатель кооператива: сообщил в полицию, что из бокса доносится странный резкий запах.





«В гараже оперативники увидели и изъяли различные ёмкости с химическими жидкостями, оборудование для смешивания и упаковки, а также пакет и ведро с кристаллическим веществом», — говорится в сообщении.