В гараже в Сергиевом Посаде нашли нарколабораторию
Лабораторию по производству наркотиков обнаружили полицейские в одном из боксов в гаражно-строительном кооперативе в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Найти лабораторию помог председатель кооператива: сообщил в полицию, что из бокса доносится странный резкий запах.
«В гараже оперативники увидели и изъяли различные ёмкости с химическими жидкостями, оборудование для смешивания и упаковки, а также пакет и ведро с кристаллическим веществом», — говорится в сообщении.Экспертиза показала, что вещество является производным наркотика N-метилэфедрона, его общий вес составил более килограмма.
Полицейские задержали организатора лаборатории. Им оказался 38-летний житель Зеленограда.