Павел Мамаев пришел на оглашение приговора по делу Merlion

26 января 2026, 17:00

Мамаев и его супруга пришли на оглашение приговора по делу Merlion

Павел Мамаев с супругой Надеждой Санько (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Футболист Павел Мамаев и его супруга пришли на оглашение приговора фигурантам дела о фальсификации доказательств в отношении руководства IT-компании Merlion. Об этом пишет РИА Новости.