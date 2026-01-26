Павел Мамаев пришел на оглашение приговора по делу Merlion
Футболист Павел Мамаев и его супруга пришли на оглашение приговора фигурантам дела о фальсификации доказательств в отношении руководства IT-компании Merlion. Об этом пишет РИА Новости.
После оглашения приговора Мамаев сообщил сотрудникам СМИ, что его целью было поддержать Александра Бибишева, одного из участников дела. Футболист отметил, что бывший силовик не совершал никаких нарушений.
Сегодня, 26 января суд вынес приговор шестерым обвиняемым, назначив им сроки от 14 до 19 лет лишения свободы. Самый длительный срок получил Сергей Ромодановский, который является сыном бывшего руководителя ФМС Константина Ромодановского.
