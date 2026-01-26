Мужчина изнасиловал женщину в туалете поезда и напал на девочку-подростка
В Великобритании 27-летний мужчина совершил серию сексуальных нападений на женщин в поезде. Об этом сообщает газета The Sun.
По информации транспортной полиции, злоумышленник настойчиво стучал в дверь туалета, где находилась 21-летняя девушка. Когда она открыла, он затолкал ее обратно, заперся и совершил насилие. Жертве удалось вырваться и позвать на помощь, но мужчина снова затащил ее в туалет и продолжил нападение. Он прекратил только после того, как девушка солгала о своем возрасте, сказав, что ей всего 14 лет.
Пострадавшая обратилась к сотруднику железнодорожной компании и сообщила о случившемся полиции по прибытии на станцию. Через несколько минут злоумышленник подошел к 17-летней пассажирке и задал ей непристойные вопросы. Затем он обнажился. Девушка пересела ближе к другим людям и рассказала им о происходящем. Однако маньяк вернулся, сел рядом и совершил сексуальное насилие. Нападение остановил другой мужчина, который вмешался и оттащил злоумышленника. На станции Хэтфилд-Певерель преступника задержали сотрудники Британской транспортной полиции.
