Мужчина изнасиловал женщину в туалете поезда и напал на девочку-подростка

26 января 2026, 15:46

В Великобритании мужчина совершил серию сексуальных нападений на женщин в поезде

Фото: iStock/Anton_Sokolov

В Великобритании 27-летний мужчина совершил серию сексуальных нападений на женщин в поезде. Об этом сообщает газета The Sun.