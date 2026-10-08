На канализационно-насосных станциях Подмосковья провели профилактические работы
96 плановых профилактических работ провели сотрудники Мособлводоканала на канализационно-насосных станциях (КНС) Московской области в сентябре текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищно-коммунального хозяйства.
КНС представляет из себя гидротехнический узел, принимающий бытовые стоки из жилых кварталов и перекачивающий их на очистные сооружения по напорным трубопроводам. Исправность этих станций жизненно необходима для нормального функционирования систем водоотведения. Для обеспечения их бесперебойной работы специалисты каждый месяц проводят десятки процедур.
Особого внимания эти элементы инфраструктуры ЖКХ требуют в преддверии зимы.
«В прошлом году перед наступлением холодов сотрудники Мособлводоканала провели большую работу. В этом году она продолжается. В регионе определён комплекс профилактических мероприятий, о нём знают во всех округах. Каждый этап сопровождает министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья», — сказал глава областного МинЖКХ Кирилл Григорьев.
В список плановых работ на КНС входит очистка насосных агрегатов от песка, жировых отложений, мелкого бытового мусора и влажных салфеток, которые попадают в стоки, обслуживание запорной арматуры, которая используется для изолирования того или иного участка сети, а также замена уплотнителей и сальников. Этот этап техобслуживания критически важен, так как сальники обеспечивают герметичность вращающихся валов насосов. Со временем эти элементы изнашиваются, и если не заменить их вовремя, сточные воды просочатся в электродвигатель, что приведет к короткому замыканию, и агрегат выйдет из строя.
Кроме того, на канализационно-насосных станциях по мере необходимости проводят капитальный ремонт и замену оборудования. Вместо старых агрегатов устанавливают более энергоэффективные современные модели. Параллельно обновляют участки напорных трубопроводов.
Ранее сообщалось, что специалисты Мособлводоканала провели за неделю 458 ремонтно-восстановительных работ на сетях водоснабжения и водоотведения. В их число вошла замена изношенных труб и устаревших насосов.