На канализационно-насосных станциях Подмосковья провели профилактические работы

08 октября 2026, 16:01

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

96 плановых профилактических работ провели сотрудники Мособлводоканала на канализационно-насосных станциях (КНС) Московской области в сентябре текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищно-коммунального хозяйства.





КНС представляет из себя гидротехнический узел, принимающий бытовые стоки из жилых кварталов и перекачивающий их на очистные сооружения по напорным трубопроводам. Исправность этих станций жизненно необходима для нормального функционирования систем водоотведения. Для обеспечения их бесперебойной работы специалисты каждый месяц проводят десятки процедур.

Фото: медиасток.рф

Особого внимания эти элементы инфраструктуры ЖКХ требуют в преддверии зимы.





«В прошлом году перед наступлением холодов сотрудники Мособлводоканала провели большую работу. В этом году она продолжается. В регионе определён комплекс профилактических мероприятий, о нём знают во всех округах. Каждый этап сопровождает министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья», — сказал глава областного МинЖКХ Кирилл Григорьев.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО