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На канализационно-насосных станциях Подмосковья провели профилактические работы

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

96 плановых профилактических работ провели сотрудники Мособлводоканала на канализационно-насосных станциях (КНС) Московской области в сентябре текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищно-коммунального хозяйства.



КНС представляет из себя гидротехнический узел, принимающий бытовые стоки из жилых кварталов и перекачивающий их на очистные сооружения по напорным трубопроводам. Исправность этих станций жизненно необходима для нормального функционирования систем водоотведения. Для обеспечения их бесперебойной работы специалисты каждый месяц проводят десятки процедур.

Фото: медиасток.рф

Особого внимания эти элементы инфраструктуры ЖКХ требуют в преддверии зимы.

«В прошлом году перед наступлением холодов сотрудники Мособлводоканала провели большую работу. В этом году она продолжается. В регионе определён комплекс профилактических мероприятий, о нём знают во всех округах. Каждый этап сопровождает министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья», — сказал глава областного МинЖКХ Кирилл Григорьев.
Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В список плановых работ на КНС входит очистка насосных агрегатов от песка, жировых отложений, мелкого бытового мусора и влажных салфеток, которые попадают в стоки, обслуживание запорной арматуры, которая используется для изолирования того или иного участка сети, а также замена уплотнителей и сальников. Этот этап техобслуживания критически важен, так как сальники обеспечивают герметичность вращающихся валов насосов. Со временем эти элементы изнашиваются, и если не заменить их вовремя, сточные воды просочатся в электродвигатель, что приведет к короткому замыканию, и агрегат выйдет из строя.
Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Кроме того, на канализационно-насосных станциях по мере необходимости проводят капитальный ремонт и замену оборудования. Вместо старых агрегатов устанавливают более энергоэффективные современные модели. Параллельно обновляют участки напорных трубопроводов.
Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Ранее сообщалось, что специалисты Мособлводоканала провели за неделю 458 ремонтно-восстановительных работ на сетях водоснабжения и водоотведения. В их число вошла замена изношенных труб и устаревших насосов.
Лев Каштанов

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