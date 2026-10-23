В Красногорске отметили День белой трости
Мероприятие, приуроченное к Международному дню белой трости, состоялось в усадьбе Знаменское-Губайлово в округе Красногорск. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
День белой трости посвящён слепым и слабовидящим людям. Его важность отметила председатель подмосковного отделения Всероссийского общества слепых (ВОС) Мтвариса Датикашвили.
«Да, нас связала беда, но в этот день мы с вами снова встречаемся, общаемся. И, конечно же, нам нужно напоминать обществу о нас. О том, что среди здоровых людей есть люди, которые не видят, но ведут такой активный образ жизни, что не все здоровые так могут. Нас видят и благодарят за нашу активность», — сказала Датикашвили.В рамках мероприятия красногорским членам ВОС вручили почётные грамоты и благодарственные письма от администрации и Совета депутатов округа.