В ГИС ЖКХ добавили справку об онлайн-собрании собственников жилья

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Общие собрания собственников жилья в Московской области переводят в онлайн-формат: теперь для принятия важных решений, касающихся своего многоквартирного дома, можно проводить не очные встречи, а заочные голосования, удобной площадкой для таких голосований является государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства ГИС ЖКХ, сообщает пресс-служба Минстроя РФ.
«Для удобства пользователей на сайт ГИС ЖКХ добавили вкладку-справку, содержащую подробное описание принципа и порядка организации общих собраний собственников», — говорится в сообщении.Кроме того, отдельная информационная страница, посвящённая онлайн-собраниям, открылась на gosuslugi-dom.ru. В частности, там подробно объяснено, как инициировать онлайн-голосование, как принять в нём участие, как посмотреть материалы по повестке, как узнать мнение других участников голосования и пр.
Перевод общих собраний собственников в «цифру» гарантирует от фальсификации их результатов, делает работу прозрачной и эффективной.
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Лев Каштанов