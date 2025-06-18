В главном армейском храме в Подмосковье 22 июня пройдут памятные мероприятия
Мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби, проведут 22 июня в Музейно-храмовом комплексе Вооружённых сил России. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Одинцовского городского округа.
«В этот день 84 года назад началась Великая Отечественная война. В память о тех событиях и героях, отдавших жизни за Родину, на территории комплекса состоятся мемориальные акции, концерты и спектакли. Программу в 02:20 откроют Божественная литургия и панихида в Главном Храме Вооружённых Сил. Они завершатся в 4 утра. Сразу после этого на Соборной площади начнётся мемориальная акция «Свеча памяти». Там же с полудня до 19:40 будет проходить дневной концерт «Марафон памяти». В 12:15 его прервёт Всероссийская минута молчания», – рассказали в пресс-службе.С 12:30 до 13 часов зрителям покажут военно-историческую реконструкцию начального периода войны. Место проведения – экспозиция под открытым небом на Поле Победы.
С 13:00 до 17:00 в кинозалах №2 и №3 Музейного комплекса «Дорога Памяти» можно будет увидеть театрализованную постановку о судьбах людей в годы войны.
Завершит программу концертом-спектаклем «Помнить, чтобы жить». Он начнётся в 21 час возле скульптурной композиции «Матерям победителей».