В Голицыне начали обустраивать фундамент будущей детско-взрослой поликлиники
Поликлинику для взрослых и детей, рассчитанную на 300 посещений в смену, строят в городе Голицыно Одинцовского округа. В настоящее время строители приступили к обустройству фундамента. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Работы ведутся по подмосковной госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».
«Подрядчик уже завершил устройство шпунтового ограждения, сейчас идут монолитные работы по устройству фундаментной плиты», — сказал министр строительного комплекса региона Александр Туровский.В поликлинике будут отделения терапии, педиатрии, диагностики, неотложной помощи и профилактики. Сдать медучреждение в эксплуатацию планируют в 2028 году.