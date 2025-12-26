В Голицыне начали обустраивать фундамент будущей детско-взрослой поликлиники

26 декабря 2025, 12:49

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Поликлинику для взрослых и детей, рассчитанную на 300 посещений в смену, строят в городе Голицыно Одинцовского округа. В настоящее время строители приступили к обустройству фундамента. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Работы ведутся по подмосковной госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».





«Подрядчик уже завершил устройство шпунтового ограждения, сейчас идут монолитные работы по устройству фундаментной плиты», — сказал министр строительного комплекса региона Александр Туровский.