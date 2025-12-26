В Одинцове ввели в эксплуатацию дом со встроенной поликлиникой
Дом со встроенной поликлиникой возвели в ЖК «Союзный» на территории восьмого микрорайона города Одинцово. Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Поликлиника расположена на первом этаже четвёртой секции здания. Она рассчитана на 67 посещений в смену.
«Застройщик ГК «Вектор» отремонтировал и оснастил помещение поликлиники. Медучреждению уде выдали лицензию на стоматологическую деятельность», — говорится в сообщении.В министерстве также отметили, что в состав жилого комплекса «Союзный» входит торговый центр и детский сад на 245 воспитанников. Социальные объекты возводят за счёт застройщика в рамках договора о комплексном развитии территории.