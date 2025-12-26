Достижения.рф

В Одинцове ввели в эксплуатацию дом со встроенной поликлиникой

Дом со встроенной поликлиникой возвели в ЖК «Союзный» на территории восьмого микрорайона города Одинцово. Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.



Поликлиника расположена на первом этаже четвёртой секции здания. Она рассчитана на 67 посещений в смену.

«Застройщик ГК «Вектор» отремонтировал и оснастил помещение поликлиники. Медучреждению уде выдали лицензию на стоматологическую деятельность», — говорится в сообщении.
В министерстве также отметили, что в состав жилого комплекса «Союзный» входит торговый центр и детский сад на 245 воспитанников. Социальные объекты возводят за счёт застройщика в рамках договора о комплексном развитии территории.
