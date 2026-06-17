В Пушкине приступили к сносу аварийного дома на 16 квартир

17 июня 2026, 17:01

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Двухэтажный жилой дом с 16 квартирами, построенный 65 лет назад и находящийся в аварийном состоянии, начали сносить в Пушкине. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Ход работ по сносу здания, расположенного по адресу: Октябрьская улица, 40, проверили уполномоченный главы округа Нина Ушакова, член местного Совета депутатов Александр Бушев и активистка Екатерина Неженцева.





«С одной стороны, наблюдать за процессом было немного грустно. С другой — снос этого здания есть символ обновления. Жители уже переехали в комфортные квартиры и теперь начнут писать новую главу своей жизни», — отметила Нина Ушакова.