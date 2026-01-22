В водоёмах Подмосковья проверили концентрацию частиц микропластика
Исследование концентрации частиц микропластика в водоёмах провели в Московской области учёные МГУ имени Ломоносова. Пробы они брали в Москве-реке в точках входа и выхода из города, а также из болот в округе Шатура и в реке Десне. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.
Результат проверки показал, что концентрация микропластика ничтожно мала.
«В пробах на выходе Москвы-реки из столицы оказалось 360 нанограмм частиц на литр, в Десне — 170 нг/л, а в болотной воде микропластика вообще не обнаружилось», — говорится в сообщении.Исследования в этом направлении будут продолжаться. Кроме того, в Подмосковье регулярно проверяют уровень загрязнения окружающей среды другими веществами и проводят природоохранные мероприятия.