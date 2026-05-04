В Голицыне увеличили мощность трансформаторной станции

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Мощность трансформаторной подстанции, обеспечивающей электричеством школу №1 в Голицыне, а также котельную, 64 частных домовладения и участок уличного освещения, увеличили сотрудники компании «Мособлэнерго». Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.





Вместо двух трансформаторов мощностью 400 кВА на подстанции установили трансформаторы мощностью 630 кВА с улучшенными техническими характеристиками, а также заменили коммутационные аппараты и установили новые счётчики. В результате увеличилась надёжность электроснабжения.





«Это наглядный пример того, как должны работать сетевые организации. Поднятие категории надёжности с третьей до второй, означает, что даже в нештатной ситуации у школы будет резервный источник энергии. Дети не останутся без света на контрольной, а котельная — без тепла зимой», — отметил глава Минэнерго региона Сергей Воропанов.