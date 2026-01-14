Игрок «Оренбурга» Татаев назвал лучшего футболиста РПЛ

14 января 2026, 14:25

Игрок «Оренбурга» Татаев: лучший футболист РПЛ — Сперцян, мы вместе росли

Фото: iStock/FOTOKITA

Футболист «Оренбурга» Алексей Татаев во время медосмотра перед стартом зимних сборов команды назвал лучшего футболиста РПЛ. Об этом пишет Metaratings.ru.





По его словам, на сегодняшний день лучшим футболистом РПЛ является Эдуард Сперцян.





«Мне очень нравился Лукас Вера, который сейчас пришёл в «Локомотив». А так выделю Эдика Сперцяна, мы вместе росли. Хорошо знаю его качества. Ещё можно назвать Кордобу и Батракова», — отметил Татаев.