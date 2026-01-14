Гранат высказался об уходе Рахимова из «Рубина» и назначение Артиги
Бывший защитник «Рубина» Владимир Гранат прокомментировал отставку Рашида Рахимова с поста главного тренера казанского клуба и назначение Франка Артиги.
По мнению Граната, работа Рахимова в «Рубине» была заметна и приносила результат. Он отметил, что команда постепенно прогрессировала, с каждым сезоном выглядела увереннее и становилась сильнее. Причины расставания с тренером экс-футболисту остались непонятны.
Назначение Франка Артиги Гранат воспринял скептически. В беседе с Metaratings.ru он подчеркнул, что испанский специалист не проявил себя на предыдущих местах работы — ни в «Родине», ни в «Химках», — и выразил сомнение в том, что Артига сможет успешно справиться с задачами в одном из самых значимых клубов российского футбола.
Рашид Рахимов возглавлял «Рубин» с 2023 года. После 18 туров текущего сезона Российской премьер-лиги казанская команда набрала 23 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. Назначение Франка Артиги было официально объявлено 14 января.
Читайте также: