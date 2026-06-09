В Московской области началось массовое цветение орхидных

09 июня 2026, 20:19

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО / Е. Тихонова

В Подмосковье стартовало массовое цветение орхидных растений – одних из самых красивых цветов региона. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Московской области.





Как напомнили в ведомстве, многие виды орхидей находятся под особой охраной, и собирать их запрещено.

«В Красную книгу Московской области включены 24 вида семейства орхидных. Наиболее интересен из-за своей оригинальной формы венерин башмачок. В Подмосковье растут две его разновидности – настоящий и пятнистый. Очень красивы пальчатокоренники. Их разновидностей в списке подмосковных орхидей больше всего. Пальчатокоренник балтийский – один из немногих видов, у которых категория редкости в последние годы изменилась в лучшую сторону. Однако нужно помнить, что сбор краснокнижных орхидных чреват административными мерами», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.