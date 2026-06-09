В Московской области началось массовое цветение орхидных
В Подмосковье стартовало массовое цветение орхидных растений – одних из самых красивых цветов региона. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Московской области.
Как напомнили в ведомстве, многие виды орхидей находятся под особой охраной, и собирать их запрещено.
«В Красную книгу Московской области включены 24 вида семейства орхидных. Наиболее интересен из-за своей оригинальной формы венерин башмачок. В Подмосковье растут две его разновидности – настоящий и пятнистый. Очень красивы пальчатокоренники. Их разновидностей в списке подмосковных орхидей больше всего. Пальчатокоренник балтийский – один из немногих видов, у которых категория редкости в последние годы изменилась в лучшую сторону. Однако нужно помнить, что сбор краснокнижных орхидных чреват административными мерами», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.В министерстве перечислили удивительные особенности существования орхидей. Так, коробочка орхидных может содержать около миллиона семян, но, по наблюдению ботаников, шанс на выживание имеет лишь одно из тысячи.
Кроме того, для всхода орхидее необходим симбиоз с патогенными грибами, от которых растение получает питательные вещества и иммунную защиту. Тем не менее, при неблагоприятных условиях гриб может погубить растение. Поэтому вся жизнь орхидеи – единство и борьба с опасным симбионтом.