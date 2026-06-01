В подмосковном Минэкологии призвали не подбирать неуверенно летающих птенцов

01 июня 2026, 15:21

оригинал Фото: istockphoto / cherrybeans

В начале лета по всему Подмосковью молодые птицы начинают покидать родительские гнёзда. Вызванная лучшими побуждениями помощь человека может обернуться для пернатых гибелью, предупредили в пресс-службе Минэкологии Московской области.





Оперённых, но ещё неуверенно летающих птенцов сейчас можно заметить на газонах, в парках, скверах и на придомовых территориях.

«Слётки – это молодые птицы, которые только покинули гнездо и учатся летать. Вопреки распространённому мнению, такие птенцы не являются брошенными или больными. Этот период критически важен для их взросления и адаптации к дикой природе. Родители находятся рядом, контролируют процесс и продолжают подкармливать своё чадо, даже если оно сидит на земле в кустах», – пояснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

«Даже если кажется, что он в беде, его родители рядом. Они вернутся, когда вы уйдёте. Человеческое воспитание не заменит птенцу природных навыков. Если птенец находится в опасном месте – на открытой дорожке, газоне у оживленной тротуара, – можно аккуратно переместить его в ближайшее безопасное место. Это, например, кустарник, невысокая ветка того же дерева или заросли травы», – посоветовали в ведомстве.