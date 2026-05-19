В «Горках Ленинских» откроется выставка о русском космизме
20 мая в Государственном историческом музее-заповеднике Горки Ленинские начнет работу выставка «Русский космизм и советский космос». Экспозиция объединит личные вещи Сергея Королева, Юрия Гагарина и Алексея Леонова, редкие издания русских философов-космистов, архивные документы, чертежи и фотографии, посвященные истории освоения космоса, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Особое место на выставке займут работы художественного объединения «Арамавелла», существовавшего в 1920–1930-х годах, а также картины космонавта и художника Алексея Леонова. Проект расскажет о том, как идеи русского космизма повлияли на развитие советской космонавтики.
Посетители смогут проследить путь от философских концепций Николая Федорова и научных расчетов Константина Циолковского до практических достижений советских инженеров и космонавтов.
По словам куратора выставки, старшего научного сотрудника музея-заповедника Алисы Бочаровой, авторы проекта стремились показать связь между философией русского космизма и реальными достижениями космической отрасли СССР.
Организаторы называют одной из главных задач выставки популяризацию истории освоения космоса и сохранение памяти о людях, стоявших у истоков космической эпохи. Экспозиция предлагает взглянуть на космос не только как на объект научных исследований, но и как на символ многовековой мечты человечества о звездах.
Выставку разместят на площадке НКЦ «Музея В.И. Ленина», что, по мнению организаторов, придает проекту дополнительный исторический и идеологический контекст. Партнерами проекта выступили Мемориальный музей космонавтики, Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, Государственный исторический музей, Российский государственный архив научно-технической документации и другие учреждения.
Возрастное ограничение — 0+.
