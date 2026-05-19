В «Горках Ленинских» откроется выставка о русском космизме

19 мая 2026, 17:45

20 мая в Государственном историческом музее-заповеднике Горки Ленинские начнет работу выставка «Русский космизм и советский космос». Экспозиция объединит личные вещи Сергея Королева, Юрия Гагарина и Алексея Леонова, редкие издания русских философов-космистов, архивные документы, чертежи и фотографии, посвященные истории освоения космоса, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.