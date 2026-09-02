В Горках Ленинских откроют выставку «Новый человек» о советском просвещении

02 сентября 2026, 10:30

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские» 10 сентября откроется выставка «Новый человек». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Выставка основана на личных вещах и книгах государственных деятелей, формировавших советские образовательные каноны.



Осмотр начинается с зала, посвящённого «педагогике действия» Надежды Крупской. Там представлены реконструкция учебного класса из первой в РСФСР школы-интерната и материалы из личной библиотеки Крупской. Экспозиция иллюстрирует процессы, проходившие в советском образовании той эпохи – отказ от методов обучения имперской России, решение задач по всеобщей ликвидации безграмотности.

«Именно в деревне Горки при непосредственном участии Крупской в 1921 году была основана «Школа памяти В.И. Ленина». Супруга Владимира Ильича уделяла большое внимание вопросу обучения детей местных жителей. Выставка предлагает не только привычный взгляд на школьную систему как набор инструментов и моделей воспитания, но и как на глобальный социокультурный проект по созданию «нового человека», – пояснил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.