В Гжельском университете откроют галерею портретов лётчиков-талалихинцев

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
24 апреля в Гжельском государственном университете откроют галерею портретов лётчиков, совершивших воздушные тараны в боях Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Проект приурочен к 80-летию Великой Победы. Экспозицию составят 24 портрета лётчиков-талалихинцев, написанных студентами-художниками университета. Многие герои родились в столице и Подмосковье, участвовали в битве за Москву и совершили подвиги на территории региона.
На открытии покажут фильм с рассказами школьников о героических земляках. Гостям расскажут о судьбе трёх братьев-авиаторов Талалихиных – Александра, Николая и Виктора.
Выставка будет открыта по адресу: Московская область, Раменский муниципальный округ, пос. Электроизолятор, 67 (Гжельский государственный университет). Начало церемонии – в 14 часов.
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«На открытие галереи приглашены родственники лётчиков – 19 семей, проживающих в Москве и Московской области, в Новгородской, Ростовской, Рязанской, Пензенской и Тульской областях, а также в Ставропольском крае. Всем вручат копии портретов героических предков, а также памятный знак «Лётчик-талалихинец». В него впаяна частица металла от самолёта И-16, на котором Виктор Талалихин совершил знаменитый таран», – рассказали в пресс-службе.На выставке соберутся потомки экипажа легендарного скоростного бомбардировщика, совершившего воздушный таран 9 июля 1941 года в небе Псковщины. Это дети и внуки лётчиков Александра Курочкина, Константина Степанова и Сергея Салангина.
На открытии покажут фильм с рассказами школьников о героических земляках. Гостям расскажут о судьбе трёх братьев-авиаторов Талалихиных – Александра, Николая и Виктора.
Выставка будет открыта по адресу: Московская область, Раменский муниципальный округ, пос. Электроизолятор, 67 (Гжельский государственный университет). Начало церемонии – в 14 часов.
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Лора Луганская