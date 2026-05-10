В Подмосковье росгвардейцы присоединились к патриотической акции «Лес Победы»

10 мая 2026, 18:26

Фото: Росгвардия Московской области

9 мая руководство, ветераны и многодетные семьи сотрудников Главного управления Росгвардии по Московской области приняли участие в патриотической акции «Лес Победы», посвящённой сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны.







В мероприятии поучаствовали заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Московской области по военно-политической работе полковник полиции Артём Кошелев и исполняющий обязанности начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области полковник полиции Игорь Кирсанов.





Росгвардейцы высадили на территории подмосковного главка молодые саженцы туи. Эти деревья со временем станут живым символом уважения к поколению победителей, стойкости и преемственности традиций.



Дети росгвардейцев, следуя примеру старших, также бережно и с особым вниманием участвовали в посадке деревьев. Всем юным участникам вручили памятные подарки, праздничную символику, флаги и георгиевские ленточки в знак уважения к великой истории страны и их сопричастности к важному событию — Дню Великой Победы.



Посаженные туи будут украшать территорию подмосковного главка Росгвардии многие годы, встречая сотрудников и гостей Главного управления. Они станут символом памяти, которая живёт не только в архивных документах, но и в делах, традициях и людях.