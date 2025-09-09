Росгвардейцы задержали устроившего пьяный дебош москвича
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве
Столичные росгвардейцы задержали мужчину, устроившего пьяный дебош в жилом доме на улице Тёплый Стан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу Москве.
Отмечается, что сообщение о конфликте поступило от очевидцев. Прибывшим на место сотрудникам вневедомственной охраны пожаловался мужчина, заявив, что его 43-летний брат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал в квартире, не реагировал на просьбы успокоиться, а затем схватил сумку с ноутбуком и выбросил её из окна.
Упавшая с высоты техника повредила припаркованный возле дома автомобиль, который, как оказалось, также принадлежит потерпевшему брату нарушителя.
Правонарушителя задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении или уголовной ответственности.
