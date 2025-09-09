Росгвардейцы задержали устроившего пьяный дебош москвича

09 сентября 2025, 15:38

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве

Столичные росгвардейцы задержали мужчину, устроившего пьяный дебош в жилом доме на улице Тёплый Стан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу Москве.