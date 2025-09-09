Достижения.рф

В Непале протестующие избили и попытались сжечь жену экс-премьера страны

Фото: iStock/DarthArt

В Непале протестующие сильно избили и попытались сжечь жену бывшего премьера страны Арзу Рана Деуба. Последняя являлась министром иностранных дел.



Как оказалось, протестующие ворвались в дом супругов. Женщину сначала жестоко избили, а потом заперли в здании и подожгли его. Из огненного плена экс-главу МИД достали с сильными ожогами.

Пострадавшую госпитализировали в больницу, где она и скончалась. Самого Деуба вытащили из дома еще до поджога. Его у протестующих отбили полицейские. Мужчина был весь в крови и сильно избит.


Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0