В городе Рошале в День памяти Пушкина провели молодёжный квиз

10 февраля 2026, 20:56

оригинал Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Молодёжный квиз прошёл в Доме культуры имени Косякова в Рошале, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа Шатура. Его посвятили Дню памяти Александра Пушкина, который отмечают 10 февраля.





Ровно 189 лет назад великий поэт скончался от ранения, полученного на дуэли.



«Для меня Пушкин – основоположник современной русской классической литературы. Фраза «Пушкин – наше всё» по сей день остаётся актуальной. Считаю, что каждый молодой человек должен знать и биографию поэта, и его произведения», – уверен руководитель Комплексного молодёжного центра, депутат Совета депутатов Шатуры Александр Гуреев.

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

«Мероприятие было познавательным. Я узнала много нового и повторила то, что уже знала. Открытием для меня стали фильмы по произведениям Пушкина. Я их не смотрела, поэтому эта тема особенно заинтересовала», – поделилась студентка первого курса по специальности «Аддитивные технологии» Вероника Белова.