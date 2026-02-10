В городе Рошале в День памяти Пушкина провели молодёжный квиз
Молодёжный квиз прошёл в Доме культуры имени Косякова в Рошале, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа Шатура. Его посвятили Дню памяти Александра Пушкина, который отмечают 10 февраля.
Ровно 189 лет назад великий поэт скончался от ранения, полученного на дуэли.
«Для меня Пушкин – основоположник современной русской классической литературы. Фраза «Пушкин – наше всё» по сей день остаётся актуальной. Считаю, что каждый молодой человек должен знать и биографию поэта, и его произведения», – уверен руководитель Комплексного молодёжного центра, депутат Совета депутатов Шатуры Александр Гуреев.
На интеллектуальную игру собрались три коллектива – команда центра и две команды рошальского подразделения Шатурского энергетического техникума. Участникам предстояло пройти семь этапов. Произведения классика нужно было угадывать по необычным иллюстрациям, а известные стихотворения – по отдельным словам. В блиц-опросе нужно было всего за 30 секунд ответить на вопросы о личной жизни поэта.
«Мероприятие было познавательным. Я узнала много нового и повторила то, что уже знала. Открытием для меня стали фильмы по произведениям Пушкина. Я их не смотрела, поэтому эта тема особенно заинтересовала», – поделилась студентка первого курса по специальности «Аддитивные технологии» Вероника Белова.В напряжённой борьбе победили две команды – Молодёжного центра и Шатурского энерготехникума.