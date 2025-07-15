Юные ступинские агрономы вырастили уникальный сорт морозостойкой пшеницы

15 июля 2025, 22:02

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Ученики агроклассов Малинского образовательного комплекса из городского округа Ступино вырастили на экспериментальном поле уникальный сорт афганской морозостойкой пшеницы. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Это стало частью научной работы, которую пять лет вели специалисты Института фитопатологии. Целью проекта было улучшение сорта с учётом современных требований по урожайности и устойчивости к климату.

«Экспериментальные посевы разместили на двух участках: основной – на селекционном поле в Голицыне, а также в деревне Дубнево, где за ними ухаживали школьники. Молодые учёные провели сравнительный анализ их пшеницы с контрольным посевом озимого сорта «Московская-39». Результаты подтвердили 100-процентную морозостойкость нового сорта. У «Московской-39» этот показатель составил 75%», – отметили в ведомстве.