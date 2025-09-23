В Щёлкове провели традиционный праздник русской культуры и спорта
На территории храма Блаженной Ксении Петербургской в Щёлкове состоялся праздник русской культуры и спорта «Русский двор». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
На празднике выступили коллективы дома культуры «Медвежьи Озёра» – ансамбль народного танца «Росинка», хор русской песни «Золотые купола», казачий ансамбль «Душа атамана». В программу также включили номера учащихся воскресной школы храма.
Гостей угощали чаем из дровяного самовара. В спортивных состязаниях и народных играх участники продемонстрировали свои навыки и командный дух. Они попробовали себя в армрестлинге, жиме лёжа, тренировках по боксу. Также для гостей праздника организовали разборку и сборку оружия, плетение маскировочных сетей и браслетов выживания.
Как отметили в администрации, подобные праздники проходят регулярно.
