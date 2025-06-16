В Семейном городке прошёл праздник безопасности «Дорога в лето»

16 июня 2025, 09:30

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

В Семейном городке, расположенном в деревне Райсеменовское городского округа Серпухов, состоялся праздник «Дорога в лето», организованный для детей из приемных семей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.