В Семейном городке прошёл праздник безопасности «Дорога в лето»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

В Семейном городке, расположенном в деревне Райсеменовское городского округа Серпухов, состоялся праздник «Дорога в лето», организованный для детей из приемных семей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.



В мероприятии приняли участие сотрудники Госавтоинспекции Серпухова и представители мотоклуба «Черные всадники». Основной акцент был сделан на формирование у подрастающего поколения навыков безопасного поведения на дорогах.

Автоинспекторы напомнили детям правила перехода проезжей части, обсудили безопасное использование велосипедов, самокатов и других средств индивидуальной мобильности.

Активисты мотоклуба рассказали юным участникам о правилах управления мототехникой и необходимости ношения защитной экипировки. Они также представили свои мотоциклы, вызвав живой интерес у ребят.

В завершение встречи сотрудники ГИБДД вручили детям тематические памятки и светоотражающие браслеты. Участники мероприятия поблагодарили гостей и выразили готовность соблюдать правила дорожного движения.

Дайана Хусинова

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