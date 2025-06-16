В Семейном городке прошёл праздник безопасности «Дорога в лето»
В Семейном городке, расположенном в деревне Райсеменовское городского округа Серпухов, состоялся праздник «Дорога в лето», организованный для детей из приемных семей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В мероприятии приняли участие сотрудники Госавтоинспекции Серпухова и представители мотоклуба «Черные всадники». Основной акцент был сделан на формирование у подрастающего поколения навыков безопасного поведения на дорогах.
Автоинспекторы напомнили детям правила перехода проезжей части, обсудили безопасное использование велосипедов, самокатов и других средств индивидуальной мобильности.
Активисты мотоклуба рассказали юным участникам о правилах управления мототехникой и необходимости ношения защитной экипировки. Они также представили свои мотоциклы, вызвав живой интерес у ребят.
В завершение встречи сотрудники ГИБДД вручили детям тематические памятки и светоотражающие браслеты. Участники мероприятия поблагодарили гостей и выразили готовность соблюдать правила дорожного движения.
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