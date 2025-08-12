В ОЭЗ «Ступино Квадрат» расширят производство лакокрасочных материалов

В ОЭЗ «Ступино Квадрат» расширят производство лакокрасочных материаловКомпания «НПО Краско» получила разрешение на ввод в эксплуатацию производственно-складского комплекса с административно-бытовым корпусом. Об этом сообщили в пресс-службе Миниинвеста Московской области.
Компания является резидентом особой экономической зоны «Ступино Квадрат». Площадь объекта превышает 1,1 тыс. кв. м. Инвестиции в его создание составляют 61 млн рублей.
«Научно-производственное объединение «Краско» является резидентом ОЭЗ «Ступино Квадрат» с 2016 года. Компания выпускает лакокрасочные материалы широкого спектра. Общая площадь её производственных объектов составляет 2,8 тыс. «квадратов», суммарный объём инвестиций – без малого 386,5 млн рублей. На предприятии создано около 100 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиции, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Как отметили в министерстве, производство компании оснащено современным высокотехнологичным оборудованием. «НПО Краско» выпускает краску для металла, фасадов, бетонных полов, дерева, крыш, интерьера, бассейна, дорожную и другую краску. Помимо этого, компания производит лаки, грунтовки, пропитки, герметики и других сопутствующие товары.