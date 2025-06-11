В городском округе Ступино открыли площадки для детей и подростков

11 июня 2025, 17:16

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

На территории Малино-1 в посёлке Малино открыли детский игровой городок и площадку для воркаута. Они стали подарком для юных жителей, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Ступино.







«Мы открываем две площадки, которые установили благодаря совместной работе депутатского корпуса, областного правительства и депутата Госдумы Александра Когана. Надеюсь, детям понравятся игровые комплексы. Летом ребята будут проводить больше времени на свежем воздухе. Мы продолжим благоустраивать территорию нашего округа», – обратился к жителям глава округа Сергей Мужальских.