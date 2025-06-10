В Ступине снесли многоквартирный дом-барак

10 июня 2025, 15:44

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный деревянный многоквартирный дом барачного типа, находившийся в аварийном состоянии, снесли на улице Куйбышева в Ступине. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





