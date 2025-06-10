В Ступине снесли многоквартирный дом-барак
Двухэтажный деревянный многоквартирный дом барачного типа, находившийся в аварийном состоянии, снесли на улице Куйбышева в Ступине. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Снос аварийного здания, а также расчистку участка от строительного мусора завершили в конце мая. На освободившейся территории планируется построить жильё.«Дом №41 построили в 1940 году, в нём было расположено двенадцать квартир. Общая площадь здания составляла около 400 квадратных метров. Со временем дом обветшал и его признали аварийным. Жильцов оттуда расселили, а постройку внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.
Всего в округе Ступино было выявлено 417 аварийных построек, недостроев и самостроев. В настоящее время снесено либо достроено и приведено в соответствие с нормами 353 объекта. Работа в этом направлении будет продолжаться.