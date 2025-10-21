В городском парке Каширы прошёл мастер-класс ко Дню отца
Видео: пресс-служба администрации г.о. Кашира
В парке Каширы состоялся мастер-класс в рамках партийного проекта «Крепкая семья», приуроченный ко Дню отца. Организаторами мероприятия выступили активисты местного отделения «Молодой Гвардии Единой России», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Юные участники под руководством волонтёров создавали поздравительные открытки для своих отцов, используя картон, карандаши и декоративные элементы. Каждый ребёнок проявил фантазию и сделал неповторимый подарок своими руками.
«Мы подготовили необходимые материалы и инструменты, включая картон, карандаши и декоративные элементы. Каждый участник проявил фантазию и сделал открытку именно такую, какую пожелал бы подарить своему папе», — подчеркнул исполняющий обязанности руководителя МГЕР городского округа Кашира Иван Скобеев.Координатор партийного проекта «Крепкая семья» Маргарита Федорова напомнила, что День отца в России отмечается ежегодно с 2021 года по инициативе «Единой России», которую поддержал Президент Владимир Путин. С каждым годом праздник становится всё более популярным и масштабным.