В Красногорске выступит знаменитый саксофонист Марк Гросс

17 июня 2026, 12:34

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Альт-саксофонист из Нью-Йорка, дважды лауреат премии «Грэмми» Марк Гросс выступит в Красногорске в субботу, 20 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Квартет Арка Овруцкого с участием Марка Гросса сыграет на сцене музея-заповедника «Архангельское» в рамках концерта в честь открытия на территории усадьбы V фестиваля роз и ботанических затей.





«Я уже неоднократно выступал на концертах в России, для меня это большая честь. В этот раз концерт состоится в потрясающем месте — настоящей исторической усадьбе! Я в предвкушении того, как музыка соединится с историческим наследием России», — сказал Марк Гросс.