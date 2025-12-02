В подмосковном Раменском провели 7-й турнир по бильярду «Путь чемпионов»
В Раменском провели 7-й турнир по бильярду «Путь чемпионов». Соревнования объединили более 60 спортсменов из 16 регионов России. Участие приняли представители Подмосковья, а также команды из Калуги, Рязани, Ярославля и других областей. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Раменского муниципального округа.
На турнире сыграли как опытные игроки, так и совмем юные спортсмены. Организаторы отметили высокий уровень конкуренции: площадка собрала сильных и подготовленных участников. Победителей и призёров ждали кубки, медали и ценные призы.
Вице-президент Федерации бильярдного спорта Московской области Алексей Шестаков отметил, что такие соревнования в регионе проводят регулярно и в разных муниципалитетах — в Реутове, Балашихе и других округах. Это даёт возможность спортсменам постоянно повышать уровень мастерства.
Организаторы подчеркнули, что главная особенность турнира — смешанный формат. В нём на равных выступают мальчики и девочки, что делает состязания действительно зрелищными и конкурентными.
По итогам турнира бронзовую медаль завоевала спортсменка из Раменского Варвара Ставицкая. Она показала лучший результат среди местных участников и вошла в число призёров соревнований.
