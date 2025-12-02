В подмосковном Раменском провели 7-й турнир по бильярду «Путь чемпионов»

02 декабря 2025, 17:48

Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа

В Раменском провели 7-й турнир по бильярду «Путь чемпионов». Соревнования объединили более 60 спортсменов из 16 регионов России. Участие приняли представители Подмосковья, а также команды из Калуги, Рязани, Ярославля и других областей. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Раменского муниципального округа.