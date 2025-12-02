Илья Авербух осмотрел новый ФОК «Борисоглебский» в Раменском

02 декабря 2025, 18:22

оригинал Илья Авербух (фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.)

Знаменитый фигурист, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух посетил физкультурно-оздоровительный комплекс «Борисоглебский», открытый в Раменском в этом году. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Авербух осмотрел бассейн, где в этот момент проходили занятия клуба «Активное долголетие», а в зале для бадминтона пообщался и сфотографировался с юными синхронистками.





«Я очень рад, что появляются такие спортивные объекты, они востребованы. Мы часто говорим о том, как важно заниматься спортом, о том, как важно привлечь молодежь с улицы, но для этого именно такие спортивные объекты. (…) Тренироваться здесь абсолютно комфортно, и я считаю, что центры именно такого уровня должны возникать во многих уголках России», — сказал Илья Авербух.