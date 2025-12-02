Илья Авербух осмотрел новый ФОК «Борисоглебский» в Раменском
Знаменитый фигурист, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух посетил физкультурно-оздоровительный комплекс «Борисоглебский», открытый в Раменском в этом году. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Авербух осмотрел бассейн, где в этот момент проходили занятия клуба «Активное долголетие», а в зале для бадминтона пообщался и сфотографировался с юными синхронистками.
«Я очень рад, что появляются такие спортивные объекты, они востребованы. Мы часто говорим о том, как важно заниматься спортом, о том, как важно привлечь молодежь с улицы, но для этого именно такие спортивные объекты. (…) Тренироваться здесь абсолютно комфортно, и я считаю, что центры именно такого уровня должны возникать во многих уголках России», — сказал Илья Авербух.ФОК «Борисоглебский» является современным и технологичным сооружением. За несколько месяцев с момента открытия там провели несколько соревнований по бадминтону разного уровня.