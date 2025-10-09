В Госдуме назвали кукол Monster High вредными для российских детей

09 октября 2025, 17:53

В Госдуме на обсуждении рабочей группы комиссии Госсовета по «Семье» выразили обеспокоенность влиянием некоторых популярных игрушек на психику российских детей. По мнению депутатов, такие игрушки, как Хагги Вагги и куклы Monster High, несут в себе негативный посыл и могут способствовать развитию агрессии и фобий.





Председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова заявила, что российским детям не стоит пользоваться игрушками от компаний, выпускающих трансгендерных кукол или переводящих средства на поддержку Украины.





«Они продают нашим детям игрушки, влияющие на их психику, потом переводят деньги ВСУ — на эти деньги убивают нас», — передает Telegram-канал Baza слова Лантратовой.