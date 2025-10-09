В Госдуме назвали кукол Monster High вредными для российских детей
В Госдуме на обсуждении рабочей группы комиссии Госсовета по «Семье» выразили обеспокоенность влиянием некоторых популярных игрушек на психику российских детей. По мнению депутатов, такие игрушки, как Хагги Вагги и куклы Monster High, несут в себе негативный посыл и могут способствовать развитию агрессии и фобий.
Председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова заявила, что российским детям не стоит пользоваться игрушками от компаний, выпускающих трансгендерных кукол или переводящих средства на поддержку Украины.
«Они продают нашим детям игрушки, влияющие на их психику, потом переводят деньги ВСУ — на эти деньги убивают нас», — передает Telegram-канал Baza слова Лантратовой.
Депутатка также отметила, что яркие и безобидные на первый взгляд игрушки часто являются инструментами скрытой пропаганды и частью информационной войны, направленной на формирование антироссийских настроений. В качестве примера она привела куклы Monster High, которые часто продаются вместе с аксессуарами вроде гробиков. По её словам, длительное взаимодействие ребёнка с такими игрушками может привести к фобиям и размыванию границ между добром и злом.
Аналогичные опасения вызвали и популярные среди детей монстрики, такие как Хагги Вагги, которые также, по мнению депутатов, способствуют распространению негативных эмоций и формированию агрессивного поведения.