В Госдуме предупредили о неприменимости дачных водопроводов для бассейнов на участках

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Дачные водопроводы не приспособлены для создания на участках бассейнов. Об этом предупредил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
«Нормативных ограничений по размеру и объёму дачных бассейнов не существует. Однако мощности водопровода в обычном садовом товариществе не хватит для того, чтобы наполнить бассейн», – сказал Чаплин ТАСС.Кроме того, отметил законодатель, водопровод в СНТ предназначен исключительно для бытовых нужд – таких, как полив огорода или приёма душа.
«Бассейны такого объёма принято заполнять привозной водой, водой из собственного колодца или из скважины», – пояснил депутат.Помимо этого, Чаплин предложил регулировать вопросы слива бассейнов и других коммунальных вод. Председатель Союза дачников Подмосковья назвал регулирование этой сферы несовершенным.
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