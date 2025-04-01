Лунный посевной календарь на апрель 2025: что и как сажать садоводу и огороднику во втором месяце весны

Фото: iStock/amenic181
Всем давно известно, что фазы Луны влияют на рост и развитие растений. Система, основанная на фазах Луны, помогает определить наиболее благоприятные дни для посадки, ухода за растениями и других садовых работ. Лунный календарь садовода и огородника в материале «Радио 1».
Фазы Луны на апрель 2025
В период с 1 по 12 апреля наблюдается растущая луна.
13 апреля наступает полнолуние.
С 14 по 26 апреля луна убывает.
27 и 28 апреля — новолуние.
С 29 по 30 апреля луна снова растёт.
Луна влияет на многие процессы в природе, и огород не является исключением. Хотя научные доказательства этого влияния неоднозначны, многие садоводы и огородники учитывают фазы луны при планировании работ в саду и огороде.
Фазы Луны и рост растений: считается, что в период растущей луны лучше всего заниматься посадками растений, которые дают урожай над землёй (например, овощи и цветы), так как в это время соки в растениях движутся вверх. В период убывающей Луны рекомендуется сажать корнеплоды, так как в это время соки движутся вниз.
Влияние на полив: некоторые садоводы считают, что в определённые фазы луны растения более чувствительны к поливу. Например, в полнолуние и новолуние рекомендуется ограничить полив, так как считается, что растения в это время менее восприимчивы к влаге.
Что сажать в огороде апреле
Фото: iStock/zocchi2
При планировании первых посадок нужно ориентироваться на местные погодные условия. Когда температура воздуха в течение дня будет держаться на уровне 15 градусов, а почва на глубине 5 сантиметров прогреется до 4–5 градусов, можно приступать к посевам в открытом грунте. Однако при выборе культур для посева в апреле следует проявить осторожность. Необходимо выбирать только те растения, которые устойчивы к холоду, так как погода в это время года может быть непредсказуемой.
Шпинат, укроп, петрушка, кинза, руккола, салат — все эти растения предпочитают прохладу. Если посадить их в апреле, можно получить нежную, сочную, ароматную зелень без стрелкования и горечи.
Бобовые культуры могут переносить кратковременные заморозки до -4 градусов, а прорастают при температуре от 4 до 6 градусов. Поэтому их можно сеять в начале апреля, если погодные условия будут подходящими.
Горох не так хорошо переносит низкие температуры, как бобы, поэтому его лучше сажать ближе к концу апреля.
Свёклу можно начинать сажать как только температура почвы на глубине 5 см достигнет 8-10 градусов,
Морковь ранних и поздних сортов начинают высаживать в последнюю декаду апреля.
«Можно загорать»: Синоптик рассказал о погоде на ближайшую неделю в Москве
Что сажать в саду в апреле
Фото: iStock/Punkbarby
В апреле, когда почва оттаяла, начинают посадку саженцев. Для апрельских посадок подходят ягодные кустарники: малина, ежевика, смородина, крыжовник, виноград и другие. Также саженцы деревьев — яблони, груши и сливы.
Таблица посевных дней в апреле
Фото: «Радио 1»
Посевные работы в апреле
Обычно к марту основные посадки овощей уже завершены, но в апреле всё ещё можно посадить на рассаду некоторые виды овощей. Например, это могут быть томаты, огурцы, сладкий перец, баклажаны, кабачки, кукуруза, капуста и бахчевые культуры.
Те, кто в апреле высадит семена огурцов на рассаду, могут с уверенностью ожидать раннего сбора урожая. В апреле на рассаду сажают арбузы и дыни, а также кабачки, патиссоны и тыквы.
Народные приметы для огородников и садоводов
- Если зацвел подснежник пора сажать петунии, астры, гвоздики на рассаду, а также рассады томатов.
- Когда на берёзах появляются листья размером с сантиметр и начинает цвести черёмуха, пора приступать к посадке картофеля.
- Зацвёл шиповник — можно приступать к посадке помидоров, болгарского перца, баклажанов и огурцов в открытый грунт.
- В новолуние и полнолуние — ни шагу в огород, ни зернышка в землю не бросай, чтобы урожай не пропал.
Читайте также:
На Солнце зафиксировали пять мощных вспышек класса М
Миронов предложил начать проверку качества семян
Семьям в России необходимо 74 тысячи рублей для покупки самого необходимого
Елена Генералова