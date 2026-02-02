В Госдуму внесли законопроект о дополнительной защите памяти жертв геноцида советского народа
Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, направленный на дополнительную защиту памяти жертв геноцида советского народа. Как подчёркивают авторы инициативы, необходимость его принятия связана с ростом попыток фальсификации истории и оправдания нацистской идеологии.
Инициатор законопроекта, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко отметила, что защита правды о геноциде советского народа напрямую связана с вопросами национальной безопасности.
«Сегодня многократно увеличились попытки фальсификации истории Великой Отечественной войны, на уровне государственных решений ряда стран оправдываются идеи нацизма. В ход идут всевозможные методы: снос и осквернение памятников, переписывание истории, восхваление нацистских преступников. Мы обязаны защитить память о каждом пострадавшем, чтобы наши дети на себе не испытали ужасов голода, как в блокадном Ленинграде, страха за свою жизнь, как в детском концлагере под Вырицей, пыток и казней, как на оккупированных территориях Сталинградской области», — подчеркнула парламентарий.
Согласно законопроекту, уголовную ответственность предлагается установить за отрицание факта геноцида советского народа, совершённого нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Также наказания предусмотриваются за уничтожение или осквернение захоронений и мемориальных объектов, посвящённых жертвам геноцида, и за оскорбление их памяти.
Ольга Занко напомнила, что геноцид советского народа является непреложным фактом, подтверждённым архивными документами, материалами Нюрнбергского и других судебных процессов, а также решениями российских судов, основанными на вновь открывшихся обстоятельствах и обнаруженных захоронениях.
При этом в Московской области уже действует региональный закон об увековечении памяти жертв геноцида советского народа. Документ приняла Московская областная Дума в конце 2025 года. Он вступил в силу с 1 января текущего года.
Председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Мособлдумы, депутат от «Единой России» Линара Самединова пояснила, что закон регулирует вопросы организации поисков останков жертв геноцида и установления их имён. Кроме того, он предусматривает меры содействия и поддержки для общественных объединений, историко-краеведческих организаций и социально ориентированных НКО, занимающихся этой работой.
«Признание геноцида народов СССР на территории Московской области в годы войны стало важнейшим шагом в правовой оценке преступлений нацизма. Наша задача – сделать все, чтобы память о жертвах нацистских преступников сохранилась, чтобы правда передавалась новым поколениям. Это особенно важно в условиях ведущейся против нас информационной войны и переписывания истории зарубежными коллегами», — заявила Самединова.
В Подмосковье «Единая Россия» также ведёт активную работу по увековечиванию памяти ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции. В рамках акций «Парта Героя» и «Лица Героев» в 2025 году открыли 167 парт и создали 12 муралов, посвящённых их подвигам.
Кроме того, в 2025 году партийный актив приступил к реализации проекта «Успех V единстве поколений», направленного на сохранение исторической памяти и укрепление единства страны. В его рамках прошло почти 12 тысяч мероприятий — уроки мужества, патриотические встречи, открытие школьных музеев и чествование участников СВО.
Расширяется и сеть площадок для проведения Диктанта Победы в Московской области. В этом году к более чем тысяче площадок присоединится Ленино-Снегирёвский военно-исторический музей в Истре — место легендарного боя 1941 года, где 78-я стрелковая дивизия под командованием полковника Белобородова остановила наступление врага и перешла в контрнаступление.