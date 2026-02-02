В Госдуму внесли законопроект о дополнительной защите памяти жертв геноцида советского народа

02 февраля 2026, 13:22

«Единая Россия» инициировала усиление защиты памяти жертв геноцида

Фото: Администрация округа Ленинский

Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, направленный на дополнительную защиту памяти жертв геноцида советского народа. Как подчёркивают авторы инициативы, необходимость его принятия связана с ростом попыток фальсификации истории и оправдания нацистской идеологии.





Инициатор законопроекта, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко отметила, что защита правды о геноциде советского народа напрямую связана с вопросами национальной безопасности.





«Сегодня многократно увеличились попытки фальсификации истории Великой Отечественной войны, на уровне государственных решений ряда стран оправдываются идеи нацизма. В ход идут всевозможные методы: снос и осквернение памятников, переписывание истории, восхваление нацистских преступников. Мы обязаны защитить память о каждом пострадавшем, чтобы наши дети на себе не испытали ужасов голода, как в блокадном Ленинграде, страха за свою жизнь, как в детском концлагере под Вырицей, пыток и казней, как на оккупированных территориях Сталинградской области», — подчеркнула парламентарий.

Фото: Администрация округа Ленинский

«Признание геноцида народов СССР на территории Московской области в годы войны стало важнейшим шагом в правовой оценке преступлений нацизма. Наша задача – сделать все, чтобы память о жертвах нацистских преступников сохранилась, чтобы правда передавалась новым поколениям. Это особенно важно в условиях ведущейся против нас информационной войны и переписывания истории зарубежными коллегами», — заявила Самединова.