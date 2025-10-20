Достижения.рф

В Губернском колледже в Серпухове провели день открытых дверей

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

День открытых дверей для школьников и их родителей провели в Губернском колледже в Серпухове. Об этом сообщает пресс-служба городского округа.



Мероприятие состоялось в рамках федеральной программы «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».

«Гостям колледжа рассказали о правилах приёма в учебное заведение — сроках подачи заявления и условиях поступления на различные специальности. А участвующие в мероприятии представители работодателей объяснили, какие возможности предоставляет целевое обучение», — говорится в сообщении.
Кульминацией дня открытых дверей стали профессиональные пробы, которые провели для школьников студенты колледжа. Каждый участник также получил карьерную карту — интерактивный инструмент, который позволяет определить возможную профессиональную траекторию, исходя из склонностей человека и потребностей рынка труда.
Лев Каштанов

