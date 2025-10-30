В Гжели состоялся международный диалог женщин о развитии агробизнеса

В Гжели состоялся международный диалог женщин о развитии агробизнесаВ селе Гжель Раменского муниципального округа провели круглый стол на тему «Женщины Беларуси и Подмосковья в агробизнесе: опыт, инновации, сотрудничество». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Участники встречи поделились наработками, обсудили инновационные подходы и перспективы взаимодействия. Особое внимание уделили развитию агробизнеса в сельской местности. Женщины-предприниматели из Белоруссии и Подмосковья рассказали о своих достижениях, трудностях и методах их преодоления.
«Уверен, что такие мероприятия помогают развитию агробизнеса в нашем регионе, укреплению дружественных связей между Белоруссией и Московской областью», – отметил глава округа Эдуард Малышев.Организаторы и участники сошлись во мнении, что залог успешного будущего – единство и взаимопомощь. Белоруссия и Подмосковье продолжают укреплять сотрудничество, обмениваясь опытом, реализуя совместные проекты, создавая новые возможности для молодёжи.
Для гостей провели экскурсию по ферме «Гжельское подворье». Они познакомились с особенностями ведения сельского хозяйства в округе.