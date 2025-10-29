Достижения.рф

В Гжельском университете завершилась двенадцатая школа студенческого актива

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Двенадцатая школа студенческого актива закончила свою работу в Гжельском государственном университете Раменского округа, в ней приняли участие 80 первокурсников. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Программа школы направлена на развитие командного духа, креативности и лидерских качеств.

«Для ребят проводили тренинги, командные квизы и мастер-классы. Кроме того, первокурсникам читали лекции авторитетные спикеры. Всё это помогло студентам получить новые навыки и раскрыть свой потенциал», — говорится в сообщении.
Школа студенческого актива продолжалась три дня. И для многих участников она стала настоящим открытием. Проект стал стартовой площадкой для инициативных студентов.
Лев Каштанов

