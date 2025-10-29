Вторую вице-мисс Подмосковья из Раменского поздравил с победой глава округа

29 октября 2025, 17:40

Эдуард Малышев и Мария-Элина Широкова. Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Жительница Раменского Мария-Элина Широкова завоевала титул второй вице-мисс Московской области. С заслуженной победой девушку лично поздравил глава округа Эдуард Малышев. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Малышев преподнёс Марии-Элине букет цветов и пожелал успехов во всех начинаниях.





«Титул Марии-Элины — это повод для гордости всех жителей округа, ведь участие нашей представительницы в областном конкурсе красоты подчеркивает достоинство и таланты нашей молодёжи», – сказал Эдуард Малышев.