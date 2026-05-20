В Раменском округе прошел детский шахматный фестиваль «Гжельский рапид»
Видео: пресс-служба администрации г.о. Раменский
В музейно-выставочном центре «Дом Салтыкова» в Гжели 17 мая состоялся традиционный весенний шахматный фестиваль «Гжельский рапид». Турнир ежегодно собирает юных шахматистов из разных регионов России, сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.
Программу фестиваля открыла экскурсия по музею, которую провёл хранитель экспозиции. После этого стартовал шахматный турнир для детей. Завершилось мероприятие чаепитием с пирожками и музыкальной программой под живой саксофон. Для гостей также организовали мастер-класс по росписи гжельских сувениров. На детской площадке в это время проходили русские народные игры и фотосессии.
МВЦ «Дом Салтыкова» остаётся единственным музеем Гжели, который подробно рассказывает об истории, развитии и современных направлениях знаменитого народного промысла. Учреждение уже много лет сотрудничает с Гжельским шахматным клубом и предоставляет площадку для проектов «Шахматы в музее» и «Искусство в спорте».
Победителями турнира в группе А среди детей 2010 года рождения и младше стали Вячеслав Башилов из Москвы, Антон Геращенко из Каширы и Александр Тосенко из Москвы. В группе Б среди участников 2016 года рождения и младше первое место занял Лев Носков из Москвы, второе — Екатерина Дронова, третье — Тимофей Кофанов из Красногорска.
Победители турнира получили авторские сине-белые кубки ручной работы, которые изготовили местные мастера. Призёрам вручили гжельские медали и грамоты, а всем участникам — памятные дипломы. Организаторы отметили, что фестиваль прошёл в тёплой и дружеской атмосфере, несмотря на напряжённую борьбу за шахматными досками.
Следующий турнир «Гжельский рапид» планируют провести в сентябре 2026 года.
Читайте также: