Новым сельским старостам Раменского округа вручили знаки отличия
Рабочую встречи с участием сельских старост, директоров территориальных управлений и представителей полиции и МЧС провели в Раменском округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В рамках встречи четырём новым старостам вручили документы и знаки отличия.
«Свидетельства и знаки получили староста деревни Меткомелино Ольга Серова, староста деревни Дьяково Надежда Ерышева, староста деревни Белозериха Андрей Ямщиков и староста села Малахово Галина Петрова», — говорится в сообщении.Собравшиеся отметили, что старосты помогают оперативно реагировать на проблемы жителей, решать социальные вопросы и делать жизнь в малых населённых пунктах безопаснее и комфортнее. Мероприятие стало ещё одним шагом по развитию взаимодействия между окружными властями, лидерами на местах и силовыми структурами.