В Химках 30 ноября проведут Международный «Географический диктант»

24 ноября 2025, 14:28

оригинал Фото: пресс-служба Администрации городского округа Химки

В Химках 30 ноября проведут Международную акцию Русского географического общества «Географический диктант». За десять лет этот проект объединил более 4 000 0000 участников из России и 136 стран мира. Участникам вновь предложат ответить на 40 вопросов по географии, сообщили в Администрации городского округа Химки.