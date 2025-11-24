В Химках 30 ноября проведут Международный «Географический диктант»
В Химках 30 ноября проведут Международную акцию Русского географического общества «Географический диктант». За десять лет этот проект объединил более 4 000 0000 участников из России и 136 стран мира. Участникам вновь предложат ответить на 40 вопросов по географии, сообщили в Администрации городского округа Химки.
В 2025 году организаторы также предложат два формата: очный и онлайн. Очный диктант пройдёт 30 ноября на специально подготовленных площадках. В Химках участников ждут в «Умной библиотеке» на улице Калинина, дом 13.
Сбор участников — в 11:00, начало диктанта — в 12:00. Регистрироваться заранее не нужно, участие бесплатное.
Онлайн-формат будет доступен с 30 ноября по 14 декабря на официальном сайте проекта. Каждый участник сможет пройти тест в удобное ему время.
«Географический диктант» проходит в виде тестирования: участники отвечают на вопросы по географии, природным и социально-экономическим явлениям — от месторождений полезных ископаемых до знания культурных памятников. На выполнение 40 заданий отводят 45 минут.
