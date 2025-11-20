В Химках благоустроили смотровую площадку с видом на канал имени Москвы
В парке культуры и отдыха имени Л.Н. Толстого в Химках завершили ключевой этап работ по благоустройству. Как сообщает пресс-служба Министерства благоустройства МО, специалисты обустроили новую летнюю сцену и модернизировали видовую платформу.
На смотровой площадке рабочие установили новые деревянные скамейки и урны, полностью заменили плиточное покрытие. Помимо этого, они смонтировали современные фонари и установили защитное ограждение. С этого места теперь открывается живописный вид на Канал имени Москвы и железнодорожный мост.
На новой летней сцене администрация парка уже начала проводить культурные и спортивные мероприятия, а также концерты. Там же организовали занятия для участников проекта «Активное долголетие». По программе комплексного благоустройства парка подрядчики выполнили основную часть запланированных работ. Найти парк имени Л.Н. Толстого можно по ссылке.
Читайте также: