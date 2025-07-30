В Химках девушка отняла у ограбившего её мигранта свой смартфон

30 июля 2025, 09:20

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полицейские задержали в Химках 38-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья по подозрению в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Злоумышленник подошёл к девушке, которая ждала автобус на остановке, выхватил у неё из рук дорогой мобильный телефон и попытался скрыться. Однако девушка не растерялась, догнала грабителя, отобрала свой смартфон и обратилась в полицию.





«По вызову оперативно прибыли сотрудники полиции. Они задержали злоумышленника недалеко от места преступления и доставили его в территориальное отделение», — говорится в сообщении.